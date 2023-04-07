معهد إعداد القادة: عقد مجموعة من الندوات التوعوية حول القضية السكانية لطلاب الجامعات والمعاهد

عقد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الندوات التوعوية حول القضايا المهمة ومنها المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك انطلاقًا من تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بتمكين الشباب والتواصل المباشر معهم، حيث انطلق لقاء طلابي بعنوان القضية السكانية "أبعاد ومحاور عمل" وحاضر فيها الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للسكان، والأستاذة إيمان محمد بنداري مدير مشروعك وحماية الطفل برئاسة حي حلوان.

وخلال اللقاء الطلابي تم التعريف بالقضية السكانية وأبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى زيادة معدل المواليد، تدني خصائص السكان، سوء توزيع السكان، وتم توضيح الوضع الحالي للقضية السكانية، كما تمت مناقشة أسباب زيادة معدل النمو السكاني في مصر، والآثار المترتبة على الزيادة السكانية في مصر، وكذلك شرح التحديات السكانية التي تواجه مصر، وتوضيح الحلول التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة الزيادة السكانية ومنها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.

من جانبه أوضح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، الدور المهم والحيوي للمعهد كصرح ومنارة تدريبية تعمل على الاستثمار في عقول الشباب بهدف إعداد جيل من الكوادر الشبابية ليكون مؤهلًا بالعلم والمعرفة، واعيًا ومستنيرًا يعمل لمصلحة مجتمعه ووطنه، لذا يسعى المعهد دائمًا بعمل التوعية بالقضايا التي تهم الشباب في مختلف المجالات ومنها قضية المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ليكون لهم الدور الأكبر في التغيير الإيجابي للمجتمع.