مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 433 مشروعًا بمجالات الصحة والتغذية في 49 دولة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 433 مشروعًا إنسانيًا بمجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي في 49 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 849 مليون دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 322 مليون فرد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم/الجمعة/، أنه على صعيد المساعدات الصحية قدم مركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات الطبية الدوائية وبادر بإنشاء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات في الدول المستهدفة، وأسهم في مكافحة الأمراض والأوبئة المنتشرة، بما في ذلك مساندت الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا عبر تقديم اللقاحات المضادة للفايروس والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتأمين الأكسجين الطبي وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات والمراكز الصحية لسد الاحتياج في العديد من الدول ذات الأنظمة الطبية الهشة.

وأشارت الوكالة إلى أنه في مجال مشاريع المياه والإصحاح البيئي وفر المركز مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي، والحد من انتشار الأمراض الوبائية وتعزيز النظافة الشخصية لإيجاد بيئة نظيفة آمنة في عدد من الدول المستفيدة، فضلًا عن استجابته الطارئة لمكافحة حمى الضنك في اليمن برش المبيدات وتطهير وتجفيف المستنقعات.

كما نفذ المركز المشاريع التغذوية في عدد من الدول المستفيدة شملت مكافحة سوء التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات وتهيئة العديد من المرافق الصحية لعلاج سوء التغذية، إضافة إلى المحافظة على تقديم خدمات التغذية الأساسية لتقليل معدل الوفيات لأقل من 5 سنوات في بعض الدول.

وفي سياق متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة إدلب في سوريا، حيث جرى في بلدة كللي ومخيم الزهور توزيع 150 بطانية و50 خيمة.