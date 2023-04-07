يناقشها مسلسل منى زكي الجديد.. قانوني يوضح لـ«الدستور» شروط الوصاية

يسلط مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي، الضوء على قضية مهمة وهي قانون الوصاية على الأولاد الصغار الذين لم يصلوا إلى السن القانونية وهو 18 عامًا، وخاصة بعد وفاة الزوج، حيث أن الواصي يدير شؤون الطفل القاصر.

وتزامناً مع عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأولى، والتي ستعرض مساء اليوم على شبكة قنوات “دي إم سي”، تستعرض “الدستور”، شروط الحصول على وصاية الأبناء.

شروط الحصول على الوصاية

استعرض رائف بدوي المحامي المتخصص في شؤون قضايا الأسرة، مواد قانون الوصاية وشروط الحصول عليها، تزامنا مع عرض أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي.

قانوني يوضح شروط الحصول على الوصاية

يقول المحامي، إن المادة 35 من قانون القاصرين تنص على: يشترط في الوصي أن يكون عاقلًا بالغًا ذو أهلية كاملة قادرًا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيًا كلا من: "المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف أو الماسة بالنزاهة، من كان مشهورًا بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش، من كان بينه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، وبين القاصر نزاع قضائي، أو من كان بينه وبين القاصر، أو بين عائلته خصومه إذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها".

كما أوضح المحامي المتخصص في شؤون قضايا الأسرة، إجراءات الحصول على حجة الوصاية وتشمل: "إرسال كتاب من المحكمة الى دائرة الاحوال المدنية لتزويد المحكمة بصورة قيد الأحوال المدنية، إرسال كتاب من المحكمة إلى دائرة رعاية القاصرين لغرض الوقوف على رأيها في إصدار الحجة وتنصيب الوصي، بعد إجابة الدوائر أعلاه يتم تدوين أقوال طالب الحجة والشهود، بعد اكتمال الإجراءات يتم تقديم السجل إلى القاضي لتوقيع حجة الوصاية".

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول، حنان التي تعمل ربة منزل حتى يموت زوجها لتغادر مدينتها وتذهب لبورسعيد، لتبدأ عملها في مهنة الصيد وتواجه العديد من الأزمات، لرفض الرجال المحيطين بها عملها في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال، مما يخلق دراما وتشويق تستمر طوال حلقات المسلسل.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك منى زكي في بطولة مسلسل تحت الوصاية عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدي جوهر.