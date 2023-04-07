«أوقاف شمال سيناء» تخصص 20 مسجدا للاعتكاف خلال العشر الأواخر من رمضان

خصصت مديرية أوقاف شمال سيناء عددا من المساجد على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفقا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه تم تخصيص 20 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام المسجد، وأن يكون المعتكف من رواد المسجد المعروفين وليس من منطقة أخرى .

وأضاف مرزوق أن مساجد الاعتكاف هي: النصر والرفاعي وأم القرى والقرماني والسلام وأبو فراس والمجمع الإسلامي وأبو بكر الصديق وعمرو بن العاص والسلام بالعريش، والمحطة والفاروق وآل عمار والكبير ببئر العبد، وقباء بالجورة والكوثر وقباء بالشيخ زويد، والكبير بنخل، والرحمن والقصيمة بالحسنة .

وأشار إلى أن جميع مساجد المحافظة مفتوحة أمام صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تخصيص عدد من المساجد موزعة على مختلف مدن المحافظة لصلاة التراويح بجزء كامل من القرآن الكريم، وذلك كعملية تنظيمية.

واكد وزير الاوقاف ، إنه على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، وان الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم، و أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفة الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

كما أنه يمنع منعًا باتًا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم، ويحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية، ويقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.