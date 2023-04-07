الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا.. والعظمى فى القاهرة 32

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية مائلًا للبرودة على أغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 20

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 17

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 19

المنصورة 31 19

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 32 20

طنطا 31 19

دمياط 28 18

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 32 17

السويس 32 18

العريش 27 17

رفح 26 17

رأس سدر 31 17

نخل 34 11

كاترين 27 08

الطور 33 19

طابا 32 18

شرم الشيخ 35 21

الإسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 23 17

مطروح 25 13

السلوم 20 12

سيوة 32 15

رأس غارب 32 20

الغردقة 34 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 30 23

حلايب 29 24

أبو رماد 28 23

رأس حدربة 30 22

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 36 23

قنا 37 23

الأقصر 38 24

أسوان 38 23

الوادى الجديد 36 18

أبوسمبل 35 19

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 26

المدينة 33 22

الرياض 29 19

المنامة 28 22

أبوظبى 30 21

الدوحة 31 22 

الكويت 35 17

دمشق 27 13

بيروت 21 17

عمان 27 16

القدس 27 15

غزة 23 16

بغداد 33 16

مسقط 29 24

صنعاء 25 11

الخرطوم 39 25

طرابلس 18 12

تونس 21 10

الجزائر 20 09

الرباط 24 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 15 02

إسطنبول 15 08

إسلام آباد 31 16

نيودلهى 34 19

جاكرتا 32 24

بكين 20 06

كوالالمبور 32 23

طوكيو 19 10

أثينا 17 07

روما 15 05

باريس 15 04

مدريد 25 11

برلين 11 06

لندن 15 05

مونتريال 05 02-

موسكو 11 02

نيويورك 13 04

واشنطن 15 06

نواكشوط 28 18

أديس أبابا 24 12

أقصى غرب البلاد الأرصاد الجوية الأرصاد غدا الحرارة المتوقعة الرياح السطحية الصحراء الغربية الطقس غدا السبت العظمى الصغرى العاصمة الإدارية القاهرة الكبرى والوجه البحرى

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