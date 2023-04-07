الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«القوى العاملة» فى أسبوع.. بروتوكول لدعم «التحول الرقمى» وشهادات لخريجى مركز تدريب «103 صاعقة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، إنفوجرافا بشأن حصاد الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذي انتهى بجولة تفقدية لوزير القوى العاملة حسن شحاتة لمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية لمتابعة سير الدورات التدريبية.

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كما عقد الوزير خلال هذا الأسبوع اجتماعًا مع فريق العمل الفني بالوزارة، داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وباشر بعض أعماله من مكتبه الجديد، وشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وشركة هواوي مصر، لدعم خطط التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

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كما شهد هذا الأسبوع على عودة مُستحقات عمال مصريين في الأردن والسعودية وإيطاليا، حيث لعبت مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، والتابعة للوزارة دورًا إيجابيًا في عودة تلك المستحقات، كما أن مديريات القوى العاملة هي الأخرى واصلت ندواتها ودوراتها التثقيفية والتدريبية لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ،ولتنفيذ خطة التدريب المهني 2022-2023 التي اعتمدها "الوزير شحاتة" لتدريب الشباب من الجنسين على مِهن تحتاجها سوق العمل.

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"الانتقال التدريجي":

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اجتماعًا مع فريق العمل الفني بالوزارة، داخل المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، وباشر "الوزير" بعض أعماله من "مكتبه الجديد"، وتابع الإستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل التدريجي إلى عاصمة مصر الإدارية تنفيذاً لتوجيهات "القيادة السياسية".. الوزير حسن شحاتة خلال لقائه مع "فريق الوزارة" أكد حرصه على الإستمرار في متابعة "النقل التدريجي" من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد بـ"الحي الحكومي"، وحث العاملين على الإقبال على ذلك، موضحاً أن الدولة المصرية مُتجهة نحو نقلة جديدة وكبيرة نحو "الجمهورية الجديدة"،من "بوابة العاصمة الإدارية"، وأنها حريصة على سرعة "الانتقال الكامل"، موضحاً أنها ستكون علامة من علامات الدولة المصرية العريقة كونها صاحبة تاريخ من الحضارة والبناء والتنمية رغم التحديات.

مركز الشرابية:

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاته، مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة "بالشرابية سابقًا"، لمتابعة سير العملية التدريبية في الدورات التدريبة على مهن: الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول،والأجهزة المنزلية،والطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، والمساحة والتي ينفذها المركز التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، ويقدمها للشباب بالمجان، وفق الخطة التدريبية للعام المالي 2022-2023 التي اعتمدها الوزير شحاتة في سبتمبر الماضي، في إطار استراتيجية الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، فضلاً عن توفير فرص عمل وجوائز  للمتفوقين لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم "حياة كريمة" ومصدر رزق ثابت.. كما سّلم الوزير شهادات لـ"خريجين جدد".

عمالنا في الخارج:

أعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في الحصول على مستحقات 8 عمال مصريين متوفين بالمملكة خلال شهر مارس 2023  بإجمالى 307 ألفًا و553 ريال سعودي بما يعادل 2 مليون و532 ألفًا و931 جنيه تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كما أعلنت أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 120 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 32 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيًا، وأيضا قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

سوق العمل مستحقات ع مالة مصرية تدريب الشباب جولة وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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