مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أعلنت هيئة الثروة المعدنية المتمثلة في شركة «شلاتين» للذهب المملوكة للدولة، اليوم، عن طرح أكبر مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب في أغنى مناطق بالعالم (مرسى علم وإدفو بالصحراء الشرقية).

ومن المقرر أن تبدأ هيئة الثروة المعدنية في تلقي طلبات شراء كراسة الشروط والبالغ قيمتها 2000 دولار يوم 10 أبريل 2023 في مقر الشركة بصلاح سالم.

وتعد هذه المزايدة هي الأولى من نوعها بنظام اقتسام الأرباح والقانون القديم حسب الاتفاقية المبرمة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «شلاتين» المملوكة للدولة.

أغنى مناطق للذهب في العالم بالصحراء الشرقية

ونشر «الدستور» تفاصيل المزايدة وحصل على الخرائط الجيولوجية للمناطق المطروحة.

ونشرت شركة «شلاتين» تفاصيل المزايدة المطروحة رسمياً رقم (1) لسنة 2023 على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، كما تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، دخول كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال البحث والاستخراج في العالم من خلال هذه المزايدة.

ودعت «شلاتين» كافة شـركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بنظام اقتسام الإنتاج بمناطق (فاطيري – البرامية – عتود – أم عود – حماطة) بالصحراء الشرقية المصرية.

شروط المزايدة:

1- على الشركات الراغبة في دخول المزايدة أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال التعدين.

2- أن تكون مجموع سنوات الخبرات المتراكمة للشركة وفريق العمل لا تقل عن 100 عام خبرة.

3- أن يكون لديها حجم احتياطي أكثر من 10 ملايين أوقية من الذهب المؤكد.

4- أن يكون لديها أكثر من 500 ألف أوقية من انتاج الذهب السنوي.

5- أن يكون لديها برنامج استكشاف فني مصمم للمراحل الأولى من عملية الاستكشاف، بالإضافة إلى خطة تفصيلية للسنة الأولى من مراحل الاستكشاف الأولى.

كما حددت «شلاتين» النظام المالي للمزايدة ونسب الاقتسام وهي أن يمتلك المستثمر 49% والحكومة 51% مقسمة على 20% لصالح شركة شلاتين و31% لهيئة الثروة المعدنية، كما ستكون نسب الاسترداد 65% فقط من التكاليف، و35% سيتم الأقتسام بين المستمثر وشركة شلاتين.

وتطرح المزايدة شركة شلاتين نيابة عن هيئة الثروة المعدنية لكونها صاحبة حق الامتياز لعدد 5 مناطق من أغنى مناطق العالم في التكوينات الجيولوجيا الحاملة لخام الذهب بنسب قد تصل إلى أكثر من 20 جراما في الطن الواحد، وتمثل نحو 15 ضعفاً من نسب مناطق الذهب في عروق الكوارتز بمنجم السكرى.

وتشير الخرائط التي حصلت عليها «الدستور» إلى عدد 5 مناطق بالصحراء الشرقية ومرسى علم ومنها مناطق:

1- «البرامية» وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم- إدفو وعلى بعد حوالي 120 كيلوغرب مدينة مرسى علم، وتحتوي على منطقتين للذهب وهما «البرامية والحسينات» بمتوسط نسبة الذهب من 3 إلى 4 جرامات في طن الصخور.

2- «عتود» وتقع على جانبي الطريق الأسفلتي بمرسى علم- إدفو وعلى بعد حوالي 50 كيلو غرب مدينة مرسى علم، ويتراوح محتوى الذهب بالمنطقة بين 0.5 و20 جراما في الطن بالصخور الحاوية المختلفة بين عروق الكوارتز ونطاقات التغاير المصاحبة له.

3- «حماطة» وتقع المنطقة على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية وبطول 50 كيلو، وتحتوي المنطقة على 6 مناطق لخام الذهب بمتوسط نسبة ذهب تصل إلى 20 جراما في طن الصخور الواحد.

4- منطقة «فطايرى» وتعد من المناطق الغنية الحاملة لمعدن الذهب وتقع بين سفاجا وقنا في الكيلو 30 شمال طريق سفاجا، بمتوسط نسبة ذهب نحو 14 جراما في الطن الواحد.

5- «حنجلية وأم عود» وتقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55 ويتكون الذهب بالمنطقة في عروق الكوارتز الأبيض الرمادي وبنسبة متوسط ذهب قد يصل إلى 22 جراما في الطن.