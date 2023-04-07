ضبط 34 طن ألعاب أطفال داخل مصنع بدون ترخيص فى بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة برئاسة أحمد حسين، مدير الإدارة، بضبط مصنع لتصنيع ألعاب الأطفال بلاستيك، يدار بدون ترخيص وتم تحرير محضر جنحة ٥٧٧٥ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣ ضد المدير المسئول عن المصنع، والتحفظ على ٣٤ طن ألعاب الأطفال بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.