«الأحكام فى أسبوع».. تأييد تغريم ليلى غفران وإلزام أحمد عز بدفع 21 ألف جنيه 

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

المؤبد لعاطلين بتهمة التعدي على سائق وسرقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة في القضية المقيدة برقم 24127 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبدالنبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبداللطيف.

السجن عامًا لسيدتين بتهمة النصب على بائع مصوغات بقنا

قضت محكمة جنح قنا، بمعاقبة سيدتين بالحبس سنة بتهمة بيع مصوغات مغشوشة لبائع مصوغات في قنا.

البداية بتلقى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بضبط سيدتين بتهمة بيع مصوغات مقلدة ومغشوشة إلى محل مصوغات بمدينة قنا بقيمة تتخطى 30 ألف جنيه.

وضع الموديل سلمى الشيمى على قوائم الممنوعين من السفر

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بوضع الموديل سلمى الشيمي علي قوائم الممنوعين من السفر.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط سلمى الشيمي حال عودتها إلى البلاد، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر لها من قبل النيابة العامة لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع خادشة ومنافية للآداب، والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.

تأييد تغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه فى سب محاميها السابق

رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المُقدم من المطربة ليلى غفران، وتأييد تغريمها 20 ألف جنيه وإلزامها بتأدية 10 آلاف لمحاميها السابق حسن أبوالعينين تعويضًا مدنيًا.

كما ألزمت المحكمة "غفران" بمصاريف الدعوتين المدنية والجنائية، لاتهامه لها بسبه وقذفه، واتهامه سرقة خاتم من الماس والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«الجنايات» تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهمين فى قضية «هوج بول»

أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية، بتأييد قرار النائب العام بمنع والتحفظ على أموال 42 متهما من بينهم 13 متهما صيني الجنسية في قضية هوج بول.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن حدث ما لا يخطُر على البال، حيث اتضح فيما بعد بأنها شركة وهمية تتكون من مجموعة من الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، وجميع أفراد أسرته، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة، والمنقولة والعقارية.

حكم نهائى يُلزم أحمد عز بدفع 21 ألف جنيه إسترلينى مصروفات دراسية لـ«توأم زينة»

قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 21 ألفًا و552 جنيهًا إسترلينيًا مصروفات دراسية لطفليه من الفنانة زينة.

والحكم الصادر اليوم نهائيًا، ويخص المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العام الدراسي 2021.

ويواجه الفنان أحمد عز قضية أخرى مقامة من الفنانة زينة تتعلق بدفع متجمد، إجمالي، أجر مسكن وحضانة بملغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

إحالة أوراق عامل قتل شقيق زوجته بشبرا الخيمة للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص "شقيق زوجته" بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة وسكين" بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.