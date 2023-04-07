جامعة الوادي الجديد تنظم الخيمة الرمضانية لإحياء ليالي الشهر الكريم

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالتنسيق مع مركز الفنون بجامعة الوادي الجديد، الخيمة الرمضانية لإحياء ليالى رمضان بالجامعة وذلك بمسرح كلية التربية، برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

وقال أحمد عثمان، مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب، إنها تضمنت فقرات فنية لكورال الجامعة بالإضافة إلى مدائح نبوية وأشعار وتواشيح للموهوبين من طلاب الجامعة، هذا بالإضافة إلى أعمال مركز الفنون بقيادة الدكتورة أسماء عيد مدير مركز الفنون بالجامعة.

وقدم طلاب المركز نموذج مجسم لفانوس رمضان والهلال وأأعمال فنية من إبداعات الطلاب أظهرت مواهبهم المتعددة ،ثم قدم فريق الكورال بالجامعة بقيادة الدكتورة اسمهان فتحى مدربة فريق الموسيقى والكورال فقرات متنوعة استمتع بها الحضور من توليفة مختارة من أغاني رمضان القديمة والحديثة تفاعل معها الطلاب والحضور بشكل كبير.

واختتمت الأمسية الرمضانية بعرض لفريق المسرح بمركز الفنون بعرض مسرحي كوميدي هادف من تأليف أحد طلاب فريق المسرح بالجامعة بالإضافة إلى فقرة المسحراتي.

وأشاد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، بفكرة الخيمة الرمضانية بالجامعة لإحياء التراث والعادات الرمضانية الواحاتية وتوثيقها والحافظ عليها مقدما الشكر لكل من شارك في إعداد وتجهيز وإخراج الأعمال الفنية التي تناسب الشهر الكريم، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح للارتقاء بجامعة الوادي الجديد.