«علاقة مشروعة» يودع رمضان.. تفاصيل الحلقة 15

عرضت مساء أمس الخميس، الحلقة الخامسة عشر من مسلسل علاقة مشروعة للنجمين ياسر جلال ومي عمر، والذي لقي حاله رواج كبيرة للغاية على السوشيال ميديا.

حلقة الأمس كانت الأخيرة، وبذلك لن يرى الجمهور اليوم الجمعة حلقه جديدة من العمل الرمضاني، الذي لقي ردود أفعال طيبه على حلقته الأخيرة.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار اجتماعي مشوق ويناقش العديد من القضايا المهمة التي من ضمنها أضرار الزواج الثاني والعنف الزوجي وكيفية تربية الأبناء بشكل إيجابي، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكانت قد شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال العديد من الأحداث التشويقية غير المتوقعة والتي أثارت صدمة وذهول متابعي المسلسل.

خلال زيارة عاليا (داليا مصطفي) لعمرو (ياسر جلال) في محبسه، لكي تطمئن عليه أخبرته بحقيقة ما حدث في اليوم التي قتلت فيه بثينة بمسلسل علاقة مشروعة في الحلقة الأخيرة.

واخبرت عليا بانها قامت بزيارة بثينة ليلة ما قتلت وذلك بعد طلب بثينة بأن تأتي لها لإخبارها ببعض المعلومات التي تخص زوجها عمرو وبالفعل بعد ان ذهبت عاليه لمنزل بثينه اخبرتها بان عمرو على علاقة بها وأنهم كانوا متزوجين وأنها كانت حامل منه.

وهو ما أثار ظهور وصدمة عالية في صديقتها التي استأمنتها على منزلها وزوجها وأولادها إلا أنها لم تكون أهل للأمانة بل أنها سرقت زوجها من منزله وزوجته وأبنائه لتتفاجئ عاليا بطلب بثينه منها بأن تكون هي الطرف الذي يصلح بينها وبين عمرو وأن تقبل بوجودها فيه حياته.