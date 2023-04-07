طريقة عمل الأرز بالخلطة خطوة بخطوة

تسعى كل ست بيت لتقديم الجديد لعائلتها والعمل على تقديم ما هو مميز على سفرة فطار رمضان خاصة بالعزومات ومن المعروف أن الأرز بالخلطة تعتبر من الأطباق الرئيسية لبعض الأسر على السفرة حيث يحبها الكبار والصغار وإليكم خلال سطور طريقة عمل الأرز بالخلطة.

مكونات الأرز بالخلطة

ويعتبر من الأطباق الجانبية الرائعة التي توضع مع اللحم أو الدجاج لتكتمل الوليمة أو العزومة، كما أنه وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة، وإليكم طريقة عمل الأرز بالخلطة.

مقادير الأرز بالخلطة:

ارز بالخلطة والمكسرات

1 كيلو كبدة بقري

1 كيلو أرز بسمتي ذهبي

2 لتر مرقة لحم

4 ملعقة كبيرة سكر بني

4 ملعقة كبيرة عسل اسود

1 ملعقة صغيرة قرفة بودر

ملح

فلفل اسود

سمنة

زيت

المكسرات:

1 كوب زبيب

1 كوب لوز

1 كوب كاجو

طريقة عمل الأرز بالخلطة:

لعمل الأرز:

- يوضع وعاء على النار ويضاف له السكر البني ويترك دون تقليب حتى يكرمل مع قليل من الماء.

- تضاف المرقة مع ملح وفلفل اسود والقرفة وملعقتين من السمنة مع زيت وعسل اسود ويترك يغلي.

- يضاف الأرز ويقلب مع المرقة ويغطى ويترك حتى يتشرب المرقة.

- تهدأ النار على الأرز ويترك للسوا.

- يضاف الزبيب على الوجه.

لعمل الكبدة:

- تقطع الكبدة مكعبات صغيرة.

- تسخن طاسة على النار ويضاف لها سمنة وزيت.

- تضاف الكبدة تشوح في السمنة مع رشة قرفة وفلفل اسود.

- تقلب الكبدة وقرب السوا يضاف لها الملح وتقلب.

- تترك حتى يتغير لونها ويتم النضج وترفع.

لعمل المكسرات:

- يوضع اللوز في ماء مغلي 5 دقائق، يتم رفع من الماء وتقشر حبات اللوز.

- تسخن طاسة بها ملعقة من السمنة وتضاف المكسرات وتحمر حتى يصبح لونها ذهبي ونضعها على الأرز.