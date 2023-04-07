الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الأرز بالخلطة خطوة بخطوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى كل ست بيت لتقديم الجديد لعائلتها والعمل على تقديم ما هو مميز على سفرة فطار رمضان خاصة بالعزومات ومن المعروف أن الأرز بالخلطة تعتبر من الأطباق الرئيسية لبعض الأسر على السفرة حيث يحبها الكبار والصغار وإليكم خلال سطور طريقة عمل الأرز بالخلطة.

مكونات الأرز بالخلطة

ويعتبر من الأطباق الجانبية الرائعة التي توضع مع اللحم أو الدجاج لتكتمل الوليمة أو العزومة، كما أنه وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة، وإليكم طريقة عمل الأرز بالخلطة.

مقادير الأرز بالخلطة:

ارز بالخلطة والمكسرات

1 كيلو كبدة بقري

1 كيلو أرز بسمتي ذهبي

2 لتر مرقة لحم

4 ملعقة كبيرة سكر بني

4 ملعقة كبيرة عسل اسود

1 ملعقة صغيرة قرفة بودر

ملح

فلفل اسود

سمنة

زيت

المكسرات:

1 كوب زبيب

1 كوب لوز

1 كوب كاجو

فطارك عندنا| طريقة عمل  فتة شاورما بخطوات بسيطة (فيديو)

فطارك عندنا| طريقة عمل طاجن جمبري في الفرن (فيديو)

طريقة عمل الأرز بالخلطة:

لعمل الأرز:

- يوضع وعاء على النار ويضاف له السكر البني ويترك دون تقليب حتى يكرمل مع قليل من الماء.

- تضاف المرقة مع ملح وفلفل اسود والقرفة وملعقتين من السمنة مع زيت وعسل اسود ويترك يغلي.

- يضاف الأرز ويقلب مع المرقة ويغطى ويترك حتى يتشرب المرقة.

- تهدأ النار على الأرز ويترك للسوا.

- يضاف الزبيب على الوجه.

لعمل الكبدة:

- تقطع الكبدة مكعبات صغيرة.

- تسخن طاسة على النار ويضاف لها سمنة وزيت.

- تضاف الكبدة تشوح في السمنة مع رشة قرفة وفلفل اسود.

- تقلب الكبدة وقرب السوا يضاف لها الملح وتقلب.

- تترك حتى يتغير لونها ويتم النضج وترفع.

لعمل المكسرات:

- يوضع اللوز في ماء مغلي 5 دقائق، يتم رفع من الماء وتقشر حبات اللوز.

- تسخن طاسة بها ملعقة من السمنة وتضاف المكسرات وتحمر حتى يصبح لونها ذهبي ونضعها على الأرز.

 

الأرز الأرز بالخلطة مكونات الأرز بالخلطة طريقة عمل الأرز بالخلطة ارز بالخلطة والمكسرات مقادير الأرز بالخلطة

الأكثر قراءة

اجتماعات مدبولى وقرار إجازة رسمية.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

موعد إجازة شم النسيم 2023 رسميًا في مصر.. وباقي إجازات إبريل

وفاة الفنانة شيرين الطحان

محافظ الشرقية: الانتهاء من زراعة 48 ألفًا و300 شجرة مثمرة بنطاق المحافظة

مكتبة مصر العامة تحتفل بعيد الأم ويوم اليتيم فى الشرقية

طريقة عمل الأرز بالخلطة خطوة بخطوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»

ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار فى الأغوار إلى 3

مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة فى هجوم بالأغوار