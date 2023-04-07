برلمانية: مشاركة الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية بعثت برسائل طمأنة للشعب

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية بمنطقة الأسمرات بعث برسائل طمأنة لكل المصريين بأن مصر تسير في طريقها الصحيح وأنها أصبحت لديها القدرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها.

وقالت "إسماعيل" في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إن جميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي، خلال حديثه وحواره الإنساني رفيع المستوى مع أهالي الأسمرات أكد على مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها حرص الرئيس السيسي على وحدة الصف المصري، وأننا نعيش في وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة وأن مصر كلها أصبحت أسرة واحدة، مؤكدة أن ذلك لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال السياسات الحكيمة للرئيس السيسي والذى رسخ فيها مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية وترسيخ دولة القانون والدستور والمؤسسات.

واعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، ما شهده حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسي وتجمع كل الفئات بالمجتمع بمثابة أكبر دليل على ترسيخ مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والاتجاه للجمهورية الجديدة والتي أصبحت للجميع وتحقق رؤية الدولة المصرية 2030 موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى على حرصه الحقيقى والمستمر للتواصل والحوار مع جميع فئات الشعب المصري وإطلاعهم بكل مصداقية وشفافية على كل المستجدات على الساحة المصرية، مؤكدة أن هذه السياسات من الرئيس السيسي جعلت كل المصريين حريصين كل الحرص على تقدم الصفوف لدعم وتأييد جميع سياسات الرئيس السيسي، الداخلية والخارجية، لأن هدفها الرئيسي تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين للحفاظ على أمن واستقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين وفي مقدمتهم أهالينا من البسطاء.