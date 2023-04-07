محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ قرارات إزالة الأجزاء الخطرة والعقارات الآيلة للسقوط

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

وفي هذا الصدد، تابعت عزة سعد، رئيس حي وسط بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقاري رقم 7 ورقم 9 بشارع الدسوقي من سيدي الصوري منطقة العطارين لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، حيث تمت إزالة واجهة العقارين بكامل المسطح لخطورتهما المداهمة على المواطنين.

وأوضحت رئيس حي وسط، أن العقارين خاليان من السكان بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلائهما؛ للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين.

كما تفقدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك أعمال إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار الكائن 39 شارع الكيال متفرع من شارع البحرية - الجمرك، وذلك بوجود المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 20 لسنة 2021.

وشددت رئيس الحي على رفع المخلفات في حينه وفتح الطريق للمارة.

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