الأهلى يحذر وكيل بيرسى تاو: اصمت

وجّه مسئولو النادي الأهلي رسالة تحذير "عنيفة" إلى وكيل لاعب الفريق الأول في النادي، الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد حديثه المتكرر عن وجود العديد من العروض لشراء اللاعب نهاية الموسم، من دوريات بلجيكا وإنجلترا وجنوب إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة أخطرت أمير توفيق مدير التعاقدات بالتواصل مع وكيل اللاعب، والتأكيد أن النادي رفض رحيل بيرسي تاو في ظل تمسك السويسري مارسيل كول المدير الفني للفريق الأحمر باللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة شددت في الرسالة لوكيل اللاعب، أن الحديث عن العروض قد يؤثر بالسلب على بيرسي تاو ويفقد تركيزه ما يبعده عن المشاركات في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي طالبت بتأجيل أي تصريحات خاصة بعروض اللاعب إلى نهاية الموسم الجاري، في ظل انشغال الفريق بالمشاركات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.