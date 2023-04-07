«القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى من حادث إطلاق النار فى الأغوار

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» اللقطات الأولى من حادث إطلاق النار في منطقة الأغوار الشمالية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بمنطقة الحمرا بالأغوار الشمالية.

وأضافت أن منفذي عملية إطلاق النار انسحبا عقب تنفيذها، وأن القوات الإسرائيلية تمشط المنطقة بحثًا عنهما، ويساعد سلاح الجو بجيش الاحتلال بالبحث عن منفذي العملية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المستوطنتين في العشرينات من عمرهما، بينما تخطت المستوطنة الثالثة المصابة الأربعين من عمرها، وهي مصابة بإصابات خطيرة جدًا.