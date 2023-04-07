التحفظ على 3020 سيجارة مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على التحفظ على 151 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالي عدد 3020 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة و39 زجاجة عصير مشروب الطاقة منتهي الصلاحيه داخل سوبر ماركت، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دائرة قسم شرطة محرم بك وسط المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت بمنطقة محرم بك بحيازته 151 علبة سجائر بداخلها عدد 3020 سيجارة متنوعة مجهولة المصدر، و39 زجاجة عصير مشروب الطاقة منتهى الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.