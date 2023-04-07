5 مصابين فى حادث مرورى بقرية بنى حسين مركز أسيوط

شهد طريق أسيوط الزراعي ناحية قرية بني حسين، مركز أسيوط، تصادم سيارتين، وسقوط سيارة بمصرف مائي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم (4634 ى ا ل) وسيارة رقم (1659 ى س ج) وسقوط سيارة ملاكي رقم (7491 ي) بترعة فرعية بجوار الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "أحمد. س. م"، 30 عاماً، باشتباه كسر بالقدم وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى، وآخر مجهول الهوية يبلغ من العمر 30 عاما، في غيبوبة وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، و«غاده. ع. م» 29 عاماً، مصابة بكدمات بالجسم، وزوجها "خالد. ص. ج" 32 عاماً، اشتباه كسر بالضلوع، ونجلهما "محمد" 10 شهور، فى غيبوبة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.