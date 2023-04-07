«التضامن»: بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزا للأسرة والطفل

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستفيد من هذه الحضانات 71 ألف طفل تحت سن 4 سنوات.

وأشارت إلى أن تكلفة هذه الحضانات تصل إلى حوالي 250 مليون جنيه.

أهداف البرنامج

-تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة وفق عدة محاور منها البيئة والبنية التحتية، الممارسات المهنية لمشرفات الحضانة، الممارسات المهنية للإدارة التنفيذية (الحكم الرشيد)، المشاركة المجتمعية والتربية الوالدية، سياسات الحماية ومناصرة الطفل، والبرامج والأنشطة اليومية.

-بناء قدرات الجهاز الإشرافى على الحضانات التابع لمديريات التضامن الإجتماعى علي تطبيق معايير الجودة والمنهج التربوى والمتابعة.

-تصميم وتنفيذ حملات دعوة وتوعية لدعم مفاهيم الأسر المصرية نحو أهمية حصول أبنائهم على تعليم ملائم فى هذه المرحلة العمرية داخل دور الحضانة كوسيلة لبناء مهارات الطفل الحيوية.

-رفع وعي أولياء الأمور تجاه أساليب التربية الحديثة والتهذيب الإيجابي.

-تشجيع الشباب على إنشاء حضانات جديدة كمشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق قروض ميسرة من بنك ناصر.

-تشجيع الحضانات الخاصة والاهلية على تقنين أوضاعها والبدء في اجراءات الترخيص.

-توعية الفئات الأكثر إحتياجا بخدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من الدولة والقطاع الخاص والأهلى ليتمكنوا من إلحاق أبنائهم بدور الحضانة.

550 قاعة طفولة مبكرة الحضانات

ويستهدف البرنامج فى مرحلته الثالثة تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة الحضانات على مستوى الجمهورية بتمويل من وزارة التضامن وبمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جدير بالذكر أنه تم التعاون بين برنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن، و مؤسسة مصر الخير، لتطوير 50 قاعة حضانة بقرى حياة كريمة بأسيوط، والانتهاء من تدريب 125 ميسرة على معايير جودة الحضانات والاكتشاف المبكر عن الإعاقة.