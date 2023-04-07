ماضي استعماري.. الأرشيف الهندي يكشف تفاصيل مثيرة عن المجوهرات الملكية البريطانية

منذ 5 أعوام، احتفل قصر باكنجهام بافتتاحه الصيفي بمعرض للاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين في ذلك الوقت، مع عرض قطعه المفضلة من المجموعة الملكية، وهي المجموعة البريطانية الرسمية من العناصر المرتبطة بالنظام الملكي.

ومن بين المنحوتات واللوحات والمعارض الأخرى، كان هناك حزام ذهبي طويل مرصع بـ 19 حجر زمرد كبير كان يستخدمها مهراجا هندي لتزيين خيوله، حيث كان اختيارًا مثيرًا للفضول للمشاركة في المعرض في ضوء الوسائل العنيفة التي وصلت بها إلى أيدي العائلة المالكة.

وكجزء من تكلفة سلسلة التاج، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن ملف من 46 صفحة في أرشيفات مكتب الهند -الدائرة الحكومية التي كانت مسؤولة عن الحكم البريطاني لشبه القارة الهندية- تفاصيل التحقيق، التي كلفت على ما يبدو الملكة ماري ، جدة إليزابيث الثانية ، في الأصول الإمبراطورية لمجوهراتها.

ويشرح التقرير، الذي يعود إلى عام 1912 ، كيف استُخرجت قطع لا تقدر بثمن، بما في ذلك حزام تشارلز الزمرد، من الهند كتذكارات الغزو ومنحها لاحقًا للملكة فيكتوريا باعتبارها ملكًا للتاج البريطاني.

حزام الزمرد للمهراجا شير سينغ ، حوالي عام 1840.

فما هي تكلفة التاج؟

لفهم السياق الكامن وراء الجواهر بشكل كامل ومكانتها في تاريخ الهند، كان من الضروري زيارة الأرشيف، حيث تسجل إحدى المجلات في عام 1837 في منطقة البنجاب بشمال الهند والتي كتبها فاني إيدن وشقيقها جورج، الحاكم العام للراج البريطاني في ذلك الوقت، حيث قاموا بزيارة رانجيت سينغ، المهراجا في لاهور، الذي وقع "معاهدة صداقة" مع البريطانيين قبل ست سنوات آنذاك.

وكتبت إيدن في مذكرتها أن سينغ نصف الأعمى كان يرتدي القليل من الأحجار الكريمة، لكن حاشيته كانت تغرق فيها بشكل إيجابي، وكانت أحجار المهراجا وفيرة للغاية لدرجة أنه "وضع أرقى جواهره على خيوله، كما أن روعة أحزمة تسخيرها ومبيتها تفوق أي شيء يمكن أن تتخيله". وقالت “إيدن” لاحقًا في مذكرتها: "إذا سُمح لنا في أي وقت بنهب هذه المملكة، فسوف أذهب مباشرة إلى اسطبلاتهم."

وبعد اثني عشر عامًا، أُجبر دوليب، الابن الأصغر لسينغ ووريثه، للتوقيع على البنجاب للقوات المحتلة التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية، كجزء من الغزو، قامت الشركة بنهب زمرد الخيول، بالإضافة إلى أثمن أحجار سينغ، الماس الأسطوري.

قالت أنيتا أناند، الصحفية والمؤرخة التي شاركت في تأليف كتاب بعنوان Koh-i-noor على الماس، إنه كان "تذكيرًا رائعًا وباردًا بالتفوق البريطاني خلال الراج"، وهي الفترة بين 1858 و 1947 عندما كانت الهند تحكم من التاج.

ويدرك قصر باكنغهام بوضوح الحساسيات المحيطة بالقطع الأثرية المنهوبة، بعد أن أعلنت الحكومة الهندية أنه بالنسبة لكاميلا، زوجة الملك، فإن ارتداء كوهينور في تتويج تشارلز من شأنه أن يثير " ذكريات مؤلمة من الماضي الاستعماري"، وأعلن القصر أنها ستستبدلها بماسة أقل إثارة للجدل .

ولكن، كما اكتشفت الملكة ماري، لم يكن Koh-i-noor هو الجوهرة الوحيدة المأخوذة من خزانة سينغ التي وجدت طريقها إلى الملكية البريطانية.

من بين الجواهر التي تم تحديدها في الوثيقة التي عثرت عليها صحيفة الجارديان "عقد قصير مكون من أربعة ياقوت إسبنيل كبير جدًا" ، أكبرها إسبنيل يبلغ وزنه 325.5 قيراط والذي تم تحديده لاحقًا على أنه ياقوت تيمور.

وخلصت الأبحاث التي أجرتها الأكاديمية سوزان سترونج في عام 1996 إلى أنها ربما لم تكن مملوكة من قبل عهد تيمور، الفاتح المغولي. -الإسبنيل ، وهو حجر أحمر مشابه لليقوت ولكنه متميز كيميائياً عنه.-

وظهرت إليزابيث الثانية وهي تتعامل معها في الفيلم الوثائقي العائلة المالكة في بي بي سي عام 1969، وكان من الواضح أنها كانت على دراية بالأساطير المحيطة بها، فقد كانت الياقوته تنتمي إلى العديد من ملوك بلاد فارس وأباطرة المغول ، حتى تم إرسالها من الهند الملكة فيكتوريا.

لم يتم تصوير الملكة وهي ترتدي هذا العنصر أبدًا. ومع ذلك ، ربما تكون قد ارتدت كنزًا آخر من كنوز لاهور، تم تحديده في تقرير مكتب الهند على أنه "عقد من اللؤلؤ يتكون من 224 لؤلؤة كبيرة".

في دراستها عام 1987 للمجوهرات الملكية ، وصفت ليزلي فيلد "واحدة من أروع قلائد اللؤلؤ المكونة من صفين للملكة الأم ... مصنوعة من 222 لؤلؤة مع قفل من اثنين من الياقوت الرائع المحاطين بالألماس الذي كان في الأصل ملكًا لحاكم البنجاب" - يكاد يكون مؤكدًا إشارة إلى نفس القلادة.

الملكة ترتدي اللؤلؤ في دار الأوبرا الملكية عام 2012.

وفي عام 2012، حضرت إليزابيث الثانية مهرجانًا احتفاليًا في دار الأوبرا الملكية في لندن للاحتفال بيوبيلها الماسي.

وأظهرت صورًا لها وهي ترتدي عقدًا من اللؤلؤ متعدد الأوتار مع مشبك من الياقوت الأحمر .

هل كانت هذه لآلئ رانجيت سينغ؟ كانت هناك تكهنات ربما كانت كذلك، على الرغم من أن قصر باكنغهام لم يتمكن من تأكيد أي من الاتجاهين.

ويبدو أن اهتمام الملكة ماري كان مدفوعًا بالفضول حول أصل بعض لآلئها بدلاً من أي قلق أخلاقي بشأن الطريقة التي تم الحصول عليها بها. لكن متحدثًا باسم قصر باكنغهام قال إن العبودية والاستعمار من الأمور التي "يأخذها جلالة الملك على محمل الجد".

وقال شاشي ثارور ، وكيل وزارة سابق في الأمم المتحدة ، وعضو برلماني في الهند حاليًا: "لقد دخلنا أخيرًا حقبة يتم فيها الاعتراف بالنهب والنهب الاستعماري على حقيقته ، بدلاً من التنكر على أنه غنائم عرضية لرسالة حضارية نبيلة.