ضبط المتهمين بإصابة طالب بطلق نارى فى سوهاج

نجح ضباط مباحث سوهاج في السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط المشاركين فيها، ومن بينهم مصاب بطلق نارى بالذراع اليمنى وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بناحية منطقة الساحل القبلى بين طرفين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهما بمركز الشرطة.

وبالفحص تبين، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، وجود مشاجرة ومصاب بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من "طرف أول" حسني أ، 17 سنة، طالب، مصاب "بطلق ناري بالذراع اليمنى وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي، وبين "طرف ثان" عيد ح ع ح، 33 سنة، عامل أجري، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما أفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.. تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.