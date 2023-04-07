الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

ضبط المتهمين بإصابة طالب بطلق نارى فى سوهاج

طلق ناري
طلق ناري

نجح ضباط مباحث سوهاج في السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط المشاركين فيها، ومن بينهم مصاب بطلق نارى بالذراع اليمنى وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بناحية منطقة الساحل القبلى بين طرفين، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهما بمركز الشرطة.

وبالفحص تبين، من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، وجود مشاجرة ومصاب بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من "طرف أول" حسني أ،  17 سنة، طالب، مصاب "بطلق ناري بالذراع اليمنى وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي، وبين "طرف ثان" عيد ح ع ح، 33 سنة، عامل أجري، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية، وبسؤالهما أفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.. تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

السيطرة على مشاجرة المشاجرة السلاح المستخدم بسبب خلافات الجيرة تلقي العلاج اللازم تحرير محضر

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

وزير الاتصالات يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة البريد برئاسة شريف فاروق لمدة عام

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

أسوان يواجه سيراميكا بشعار "لا بديل عن الفوز" للبقاء فى المنطقة الدافئة

الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 2022

تبدأ من 25 جنيهًا للجرام.. أسعار الفضة اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى

إصابة طفل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على خان يونس

إسرائيل حول الهجوم الصاروخى من لبنان: لم يكن حزب الله