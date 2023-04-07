الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"اصحى يا سايق".. نصائح للتغلب على النعاس أثناء القيادة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كثيرًا ما يفاجئ النعاس الأفراد أثناء القيادة وتسيطر عليهم الرغبة في النوم، مما قد يفقدهم السيطرة على سياراتهم، ويصبحون أكثر عرضة لخطر الحوادث، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا.

ووفقًا لدراسة تم نشرها عبر موقع “الديلي ميل”، قد يعاني الأشخاص من تدهور إدراكي حاد بعد 18 ساعة من السهر، وهو ما يشبه تناول الكحول، وبالتالي، فإن القيادة في حالة خمول لا تقل خطورة عن القيادة تحت تأثير الكحول ويجب معالجتها. 

وقال الدكتور مرارجي غادج، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وأخصائي النوم، إن الشعور بالنعاس يأتي نتيجة الحرمان من النوم والإرهاق وتوقف التنفس أثناء النوم، مشيرًا إلى أنه لا يجب على المرء قيادة السيارة إذا لم ينم لمدة سبع ساعات أو أكثر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويعتقد الكثير من الأشخاص المحرومين من النوم - خطأً - أن بإمكانهم العمل جيدًا مع عدد ساعات نوم قليلة كل ليلة لفترة طويلة من الوقت، إلا أن قلة النوم لها تأثير سلبي كبير على الأداء العقلي، بما في ذلك القيادة.

وأوضح التقرير أن قلة النوم ترهق العقل وتجعله أقل قدرة على أداء واجباته، وقد يكون من الصعب التركيز أو التقاط معلومات جديدة، فضلًا عن تتأخر إشارات الجسم، مما يزيد من خطر الحوادث.

طرق تجنب النعاس أثناء القيادة

- الاستماع إلى الآخرين.

- انتبه للعلامات التي تدل على أنك متعب للغاية من قيادة السيارة.

- توقف وخذ قيلولة.

- محاولة التبديل من شخص آخر للقيادة.

- اشرب القليل من الكافيين.

- خذ فترات راحة متكررة.

- الانتباه للأدوية التي تتناولها.

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