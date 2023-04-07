بالتزامن مع ختام الصوم.. إقامة أول صلاة لقداس بكنيسة الأنبا ونس بسيدنى

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، صباح اليوم الجمعة، ميلاد كنيسة جديدة على اسم القديس الأنبا ونس بحي بليمور، بالتزامن مع الاحتفال بجمعة ختام الصوم استعدادًا لاستقبال عيد قيامة السيد المسيح .

وترأس القمص سوريال حنا راعي الكنيسة أول خدمة له بصلاة القنديل العام، أعقبه القداس الإلهي، بحضور المئات من شعب الكنيسة الذين توافدوا من كافة أحياء مدينة سيدني، وقدموا التهنئة الي القمص سوريال ببدء خدمته الجديدة بعد انتهاء القداس الإلهي خلال حفل أغابي أعده خدام الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ"جمعة ختام الصوم"، وهي الجمعة التي تسبق بدء أسبوع الآلام الذي سيبدأ عقب قداس "أحد الشعانين"، وفيها يتم صلاة مسحة المرضى أحد أسرار الكنيسة السبعة، ويطلق عليها أيضًا "القنديل العام".

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي لجمعة ختام الصوم الكبير بالكنائس المختلفة.