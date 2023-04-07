"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر أبريل
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر ابريل، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الري خلال الموسم
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
-يتم إضافة مادة ناشرة على جميع المبيدات اثناء عمليات الرش
- التسميد
- الشجارات تروى بالتنقيط للفدان
الرية الاولي: 3ك سلفات نشادر، و1,5ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم، و2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 2 لتر حامض هيوميك
- الرش الورقي
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار و يكرر، ويتم كما يأتي 300 جم سلفات حديد ، 300جم زنك مخلبي +300جم منجنيز مخلبي ، 150جم سلفات نحاس، 100جم ماغنسيوم، 50جم بوركس +250جم يوريا/ 600 لتر ماء ( لرفع كفاءة الامتصاص).
- برنامج الري
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 88 لتر/شجرة
- برنامج المكافحة
-فى حالة حدوث الإصابة باكاروس الموالح يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء
-بدء مقاومة ذبابة الفاكهة فى مزارع البرتقال الصيفى باستخدام اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء
-يراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش الا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد (فترة ما قبل الحصاد (PHI فترة ما قبل الحصاد 15 ايام في الموالح
- الرش لمقاومة عفن السرة في البرتقال أبو سرة مع نهاية هذا الشهر ومقاومة الأكاروسات.
- الاستمرار في مقاومة عفن السرة عند وصول نسبة التزهير لي 70%
- متابعة الاصابة بالمن والتربس والذبابة البيضاء والبقة الخضراء ومقاومتها حسب التوصيات.