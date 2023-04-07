رباب ناجى تحيى الليلة التاسعة لبرنامج «هل هلالك»

تنطلق فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتحييها الفنانة "رباب ناجى"، مساء اليوم الجمعة، بساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم الفنانة رباب ناجى، باقة من أغانى الفلكلور المصري، باللهجات التى تتميز بها مختلف محافظات مصر، بشكل معاصر يجذب سماع المتلقى، لدعم الفن المصري الأصيل والتأكيد على الهوية المصرية وحفظ التراث من الإندثار وتوصيله للجمهور، إلى جانب تقديم مجموعة من أغانيها الخاصة .

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.

برنامج هل هلالك