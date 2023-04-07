الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رباب ناجى تحيى الليلة التاسعة لبرنامج «هل هلالك»

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك

تنطلق فعاليات الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتحييها الفنانة "رباب ناجى"، مساء اليوم الجمعة، بساحة مركز الهناجر للفنون.

 

وتقدم الفنانة رباب ناجى، باقة من أغانى الفلكلور المصري، باللهجات التى تتميز بها مختلف محافظات مصر، بشكل معاصر يجذب سماع المتلقى، لدعم الفن المصري الأصيل والتأكيد على الهوية المصرية وحفظ التراث من الإندثار وتوصيله للجمهور، إلى جانب تقديم مجموعة من أغانيها الخاصة .

 

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك
رباب ناجى خالد جلال الفلكلور المصري محافظات مصر برنامج هل هلالك هل هلالك

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

دعاء اليوم السادس عشر 7-4-2023 من شهر رمضان

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 7-4-2023 من رمضان

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

إصابة إسرائيلى فى إطلاق نار وسط الضفة الغربية

إنقاذ 3 مصابين والبحث عن آخر أسفل أنقاض عقار بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية