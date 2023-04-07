الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دينا الرفاعى: سعيدة بتطور مستوى دورى كرة القدم النسائية

الكرة النسائية
الكرة النسائية

وجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف كرة القدم النسائية، التهنئة لفريق وادي دجلة بطل الدوري والذي سلمته درع المسابقة في احتفالية أعقبت مباراته أمام دلفي.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي: "موسم ناجح بكل المقاييس في دوري كرة القدم النسائية المصري وسط منافسة قوية وتواجد غير مسبوق للأندية، وأوجه التهنئة لنادي وادي دجلة ومنظومة الكرة النسائية التي تعمل بشكل احترافي منذ سنوات طويلة وبالتأكيد فوزهم بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخهم نتيجة عمل كبير ومستمر".

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة جمال علام، يولي اهتمامًا كبيرًا لكرة القدم النسائية، وأتوجه بالشكر للأندية التي شاركت في هذا الموسم الناجح، وكذلك إدارة المسابقات والحكام وكافة إدارات الاتحاد التي سعت لمواصلة تطوير المسابقة".

وتابعت الدكتورة دينا الرفاعي في تصريحاتها :"نأمل أن يتواصل اهتمام الأندية بنشاط كرة القدم النسائية وخصوصًا الأندية الشعبية في المواسم القادمة، وأن تزيد قوة الدوري لأن هذا في النهاية يصب في صالح المنتخبات الوطنية التي تنافس في كل المراحل السنية".

واختتمت دينا الرفاعي :"طموحاتي لكرة القدم النسائية المصرية وتطويرها على صعيد المسابقات والمنتخبات لا تعرف الحدود، وسأواصل العمل مع زملائي في مجلس الإدارة وكل إدارات الاتحاد لتطوير اللعبة في مصر".

وظهرت ثمرة دورى الكرة النسائية على مستوى منتخات الكرة النسائية في المراحل المختلفة من خلال النتائج الجيدة التي تحققت خلال الفترة  الماضية .

ويسعى اتحاد الكرة لزيادة قاعدة المشاركة على مستوى الكرة النسائية في جميع الأندية، حتى يكون الدورة أفضل، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى المنتخبات خاصة في ظل تقدم الكرة النسائية على المستوى الأفريقي بشكل كبير، وكذلك على المستوى العربي. 

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