الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق ثلاجة تغليف وتعبئة الفاكهة بالبحيرة

الحريق
الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل ثلاجة خاصة بتغليف وتعبئة الفاكهة بقرية شابور التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من "حميدة خالد السعداوي، 16سنة، لمياء خالد السعداوي، ١٤سنة، منة محمود السيد ١٥سنة، إبراهيم السيد خليل، ٢٧سنة، نعمة حسن شره ٢٥ سنة، لإيمان خميس إبراهيم، 16 سنة، كرم جمعة السعداوي، 28 سنة، نادية رضا إبراهيم، 25 سنة،  هدى علاء رجب 20 سنة، أمل محمود محمد، 17سنة، شهد مدحت محمد، 17 سنة، خلود حامد السقا، عوض شوقي عوض، 25 سنة، بسمة مصطفى عبد العال، 38 سنة، إيناس السيد عبدالله، 17 سنة، مصطفى جلال الهرميل، 45 سنة، منى حسين الشحات،15 سنة، عبد المجيد أحمد عبد المجيد، 50 سنة، رضا خميس أبو شلباية، 50 سنة، محمد الشحات عسل، 20 سنة، إبراهيم سعيد محمد، 30 سنة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد نشوب حريق داخل شركة تعبئة وتغليف فاكهة بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، منذ قليل، بعدد 12 سيارة تابعة للحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق الذي شب منذ قليل داخل إحدى الثلاجات، الخاصة بتغليف وتعبئة الفاكهة بقرية شابور بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وفرضت قوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحريق، وتواصل القوات الآن من جهودها من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق.

كما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، حالة الطوارئ داخل مستشفى مركز كوم حمادة من أجل المساهمة في استقبال  حالات الاختناق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحريق من أجل سرعة نقل الحالات المصابة.

إبراهيم سعيد الاسعافات الأولية الأجهزة الأمنية ب السيطرة على الحماية المدني

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