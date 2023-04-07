الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

«البنتاجون» يحيل مراجعات الانسحاب من أفغانستان إلى الكونجرس

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى الكونجرس، مراجعات حول الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان فى عام 2021، حيث قدم البيت الأبيض مخططه غير المصنف للدفاع عن القرارات المتعلقة بالخروج وإلقاء اللوم على الإدارة السابقة فى خلق ظروف غير مواتية.

 

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربى - فى تصريحات للصحفيين نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن الوكالات داخل وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون المشاركة في الانسحاب أجرت مراجعات لاحقة للجهود المبذولة خلال الأشهر العديدة الماضية، وسيتم تسليم نسخ سرية للجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ.


وكان المسؤولون قد أشاروا، في وقت سابق، إلى أنهم سيقدمون المراجعات إلى الكونجرس بحلول منتصف أبريل.


وتأتي المراجعة في الوقت الذي تعهد فيه الجمهوريون في مجلس النواب باستخدام أغلبيتهم الجديدة للتدقيق في الانسحاب، بما في ذلك التفجير الانتحاري في مطار كابول الذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و 170 أفغانيًا.


وقال كيربي: "بينما كانت نية الرئيس الأمريكي دائمًا إنهاء تلك الحرب، لا يمكن إنكار أيضًا أن القرارات المتخذة وعدم التخطيط الذي قامت به الإدارة السابقة قد حد بشكل كبير من الخيارات المتاحة له".


وأضاف: "على الرغم من تقليص خياراته، قاد الرئيس بايدن عملية صنع قرار مدروسة وصارمة وشاملة تستجيب للحقائق على الأرض".


ويلقي الكثير من محتويات المراجعة المكونة من 12 صفحة والتي أصدرها البيت الأبيض باللوم على الإدارة السابقة لمجموعة من القضايا.

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