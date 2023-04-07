الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم 1000 من حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز ومدينة أبوالمطامير

التكريم
التكريم

شهدت قرية كوم أمبو التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، احتفالية دينية كبرى لتكريم 1000 من حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز ومدينة أبو المطامير، وذلك بحضور الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. 

 

كما شهد الاحتفالية احمد الدخلاوي، سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية، والشيخ عبد المعطي أبوجبير، مدير إدارة الأوقاف ابوالمطامير، ولفيف من أهالي مركز ومدينة أبوالمطامير والقائمين على الحفل برعاية الحاج ضيف سحيل. 

 

وأشاد الحضور بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم متمنين لهم دوام التوفيق، مؤكدين على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقا وسلوكا لكل أبنائنا، مطالبين بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته

 

من جانبهم أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والتقدير، مؤكدين أنه دافع لهم وللشباب والنشء لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى.

استقبل المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور، أول فرقة استعراضية لذوي الهمم المعتمدة في مصر من وزارة الثقافة،وهي فرقة الإسكندرية لذوي الهمم، في إطار احتفالات المكتبة بالليالي الرمضانية، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

كانت شهدت الليلة الرابعة، من حفالات الليالي الرمضانية الفنية والثقافية، مشاركة فرقة الاسكندرية لذوي الهمم، بقيادة الكابتن مصطفي الروش، والتي قدمت وسط حضور جماهيري فقرات استعراضية بعنوان، “فرح إسكندراني، رقصات التنورة، الحصان، والحجالة ، والصعيدي، واستعراض النور مكانه في القلوب، ونحب بعض ، وغزل إسكندراني”. 

جدير بالذكر أن الاحتفالات تستمر عروضها كل ليلة بشهر رمضان المبارك بمكتبة دمنهور حتى يوم  10 أبريل وتضم حفلات من أغاني تراثية وبرامج موسيقية متنوعة، تمزج بين الفن والإنشاد الديني والتراث الشعبي، وتحمل في طياتها الثقافة المصرية الأصيلة، ويشارك في الحفلات فرق فنية وتراثية و شعراء. 

أحمد كريمة الاحتفالات أستاذ الفقه المقارن السياسية والتنفيذية الفقه المقارن الشريعة الإسلامية

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