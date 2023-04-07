تتجاوز 5 ملايين جنيه.. خسائر حريق هائل بشركة تعبئة بكفر الزيات

ارتفعت حصيلة الخسائر والتلفيات الأولية قرابة 5 ملايين جنيه، في حادث اشتعال نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بشركة خاصة للتعبئة، إثر ماس كهربائي مفاجىء، وتم الدفع بنحو 4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانها، الأمر الذي أسفر عن سقوط 6 ضحايا من المصابين بحالات الاختناق وحروق، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من العميد محمد شبل حبيب، مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمقر شركة العدالة والتهام النيران محتوياتها بنطاق مدخل قرية شابور الحدودية بين الغربية والبحيرة بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، وقيادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الحريق.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ 4 سيارات المطافىء وتم السيطرة على الحريق بذات الشركة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.