فيوتشر يهزم الاتحاد السكندرى بهدف فى الدورى

حقق فريق فيوتشر الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 23 من بطولة الدوري.

سجل مروان محسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد فيوتشر عند 45 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز الرابع.

أحداث المباراة

بدأ فيوتشر المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الأول، أحمد رفعت مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف برأسية أمسك بها المهدي سليمان من أسفل يسار مرماه على مرتين.

تمريرة أمامية من هشام عادل لم يقدر احمد عاطف على اللحاق بها داخل منطقة الجزاء فوصلت سهلة للحارس مهدي سليمان.

في الدقيقة 5 تسديدة صاروخية من جوزيف نجويم لاعب فريق فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء أبعدها مهدي سليمان بشكل رائع من أقصى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

تسديدة من عبد الغني محمد لاعب فريق الاتحاد من يسار منطقة الجزاء أبعدها جنش من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 10 ركلة حرة لصالح فريق الاتحاد بالقرب من منطقة جزاء فيوتشر جهة اليمين نفذها إبراهيم حسن عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 15 تسديدة صاروخية من أحمد رفعت من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت إلى خارج الملعب.

ركلة ركنية لصالح فريق الاتحاد من جهة اليسار نفذها خالد الغندور عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها جوزيف نجويم عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 42 ركلة حرة لصالح فريق فيوتشر في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد تدخل قوي من عبد الغني محمد على أقدام محمد رضا.

في الدقيقة 54 تسديدة من أحمد رفعت من يسار منطقة الجزاء أبعدها مصطفى ابراهيم إلى ركنية من جهة اليمين.

تسديدة من هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

جاء هدف فيوتشر في الدقيقة 64 بعد كرة عرضية من باسم علي من جهة اليمين حاول ناصر ماهر تسديدها ولكنه أخطأ التسديد فوصلت الكرة إلى مروان محسن على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 76 انفراد تام بالمرمى من مروان محسن لاعب فريق فيوتشر ولكن الاخير حاول مرواغة المهدي سليمان فأبعد الكرة من أمامه بشكل رائع.