إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية في كفر الشيخ

شهدت قرى مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، حملات إزالة تعديات على أراضي زراعية، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



قاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة الإزالات بالتعاون مع قوة أمنية، وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرى الزوامل وابو دراز وعزبه الميه نطاق قرية أبو دراز مركز فوه، على مساحة 1170 متر.



شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.