وزارة الدفاع الروسية تحذر أمريكا بشأن الاتصال مع إدارة تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية دعوتها للولايات المتحدة لوقف التدخل في الشؤون الداخلية ووقف أي اتصال رسمي مع قيادة إدارة تايوان، وسط تأهب الجيش للدفاع بحزم عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية “نحن نعارض بشدة أي شكل من أشكال الاتصال الرسمي الأمريكي مع تايوان، ونعارض بشدة أي سفر للقيادة التايوانية إلى الولايات المتحدة تحت أي ذريعة.. ونعارض بشدة انتهاك مبدأ الصين الواحدة وأحكام الصين الثلاثة المشتركة. ونعارض البيانات الأمريكية الصادرة عن الولايات المتحدة وأي من اتصالاتها مع قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي”، حسبما اعلنت فى بيان رسمي صدر اليوم الخميس.

أضاف البيان، "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الامتثال الثابت لالتزاماتها السياسية تجاه الصين بشأن قضية تايوان، ووقف التدخل الجسيم في الشؤون الداخلية للصين، ووقف الاتصالات الرسمية مع تايوان".

وأكد البيان أن "جيش التحرير الشعبي الصيني سيفي بثبات بالتزاماته ومهمته، وسيحافظ باستمرار على حالة التأهب القصوى، ويدافع بحزم عن السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها، والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

ونددت وزارة الخارجية الصينية بالاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين مؤخرا في كاليفورنيا، متوعدة برد "حازم" عليه.

تحالف روسيا والصين

كشف الدكتور حسين قبائلي، الأكاديمي والباحث السياسي، عن حقيقة إبرام صفقة بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي:"لا أعتقد أن هناك صفقة، لكن الخطاب الذي صدر من وزارة الدفاع الصينية هو جواب للتحالفات التي تشهدها الحدود الصينية".

وأضاف قبائلي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج ملف اليوم المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه ماذا يمنع بأن يكون هناك تحالف روسي صيني؟، لكن هذا التحالف جاء في بيان الدفاع الصينية، وهذا التحالف الذي يمثل تعاونا عسكريا بين البلدين في حال حدوث اعتداء، لكنه ليس حلفا لشن هجمات أو تهديدا لطرف ثالث، مؤكدًا أن البيان كان واضحًا، حيث قال البيان إن هذا التحالف والممثل في التعاون العسكري ليس موجها ضد دولة ثالثة، عكس التحالفات التي رأيناها.