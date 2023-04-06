الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. مفاجأة عمرو وتضحياته بنهاية المسلسل

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال العديد من الأحداث التشويقية غير المتوقعة والتي أثارت صدمة وذهول متابعي المسلسل.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة

خلال زيارة عاليا (داليا مصطفي) لعمرو (ياسر جلال) في محبسه، لكي تطمئن عليه أخبرته بحقيقة ما حدث في اليوم التي قتلت فيه بثينة بمسلسل علاقة مشروعة في الحلقة الأخيرة.

واخبرت عليا بانها قامت بزيارة بثينة ليلة ما قتلت وذلك بعد طلب بثينة بأن تأتي لها لإخبارها ببعض المعلومات التي تخص زوجها عمرو وبالفعل بعد ان ذهبت عاليه لمنزل بثينه اخبرتها بان عمرو على علاقة بها وأنهم كانوا متزوجين وأنها كانت حامل منه.

وهو ما أثار ظهور وصدمة عالية في صديقتها التي استأمنتها على منزلها وزوجها وأولادها إلا أنها لم تكون أهل للأمانة بل أنها سرقت زوجها من منزله وزوجته وأبنائه لتتفاجئ عاليا بطلب بثينه منها بأن تكون هي الطرف الذي يصلح بينها وبين عمرو وأن تقبل بوجودها فيه حياته.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. ميمي جمال تخرج من المستشفى والقبض على عاليا

وهو ما تسبب في انفعال عاليا لتقرر الانصراف من منزل بثينة إلا أن بثينة تصر على موقفها وتقوم بشد ذراع عاليا والتي قامت بدفعها لتسقط على إحدى زجاج الطاولات في منزلها وتقتل بشكل خاطئ.

علاقة مشروعة الحلقة 15

وهو ما جعل عمر يتعاطف مع زوجته عاليا ويقرر أن يحمل هو القضية بدلاً منها لتنصرف عاليا من النيابة في حاله بكاء شديد ويتم استكمال التحقيق مع عمر لينتهي المسلسل نهاية مفتوحة في مشهد يجمع بين عاليا وهي في سيارتها في حالة بكاء شديدة وعمرو وهو في سيارة الترحيلات.

مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار اجتماعي مشوق ويناقش العديد من القضايا المهمة التي من ضمنها اضرار الزواج الثاني والعنف الزوجي وكيفية تربية الأبناء بشكل إيجابي، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال وعدد من نجوم الوسط الفني.

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