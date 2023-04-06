وفقاً لما أعلنته التضامن.. أسعار حج الجمعيات الأهلية: تشمل ثلاث مستويات

طوال الوقت، يسعى المسلمون لأن يكونوا ممن اصطفاهم الله لتأدية فريضة الحج، أملاً في الدعاء بما في قلوبهم ورغبة في أن يؤدوا الفريضة الأعظم لله، واليوم أعلنت التضامن عن أسعار حج الجمعيات الأهلية.

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، والتي عقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.



وشهدت القرعة الإلكترونية اختيار 5250 حاجًا من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.



وأكدت نيفين القباج أنه تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه تم وضع معايير من قبل مجلس الأمناء لتنظيم 3 برامج للحج.

مستوى أول .. فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي بسعر 225 الف جنيه.



مستوى ثاني.. فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي، بسعر 186 ألف و500 جنيه شامل أيضًا التذكرة والوجبات الغذائية.

مستوى ثالث.. فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية.

جدير بالذكر أنه على مدار الساعات الماضية تصدر جملة حج الجمعيات محركات البحث رغبة في معرفة المواطنين أسعار حج الجمعيات هذا العام ومتابعة ما ستعلن عنه وزارة التضامن بشأن الحج حيث أنه يعد حدثاً مهمًا.