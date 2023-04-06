محمد دياب: أنا أكثر شخص فى العالم مناسب لـ«مارفل»

قال المخرج المصري المتميز محمد دياب، إنه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان يرغب بشدة في الإخراج العالمي وليس المصري، ولكن اكتشف في النهاية أن نجاحه سيبدأ من وطنه في البداية ليعبر بشكل واضح عن شخصيته.

"سوبر هيرو عربي"

وأكد المخرج محمد دياب، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد تفوقه في الكثير من الأعمال المصرية تم عرض عليه بعض الأعمال العالمية في هوليوود، مشيراً إلى أنه لا يقبل أي عمل عالمي أو مصري إلا إذا كان يعلم كل العلم أنه يتماشى مع قدراته وميوله واتجاهاته.

"مارفل"

وأضاف في حديثه، أن مشروع "سوبر هيرو عربي" حرص من خلاله على إظهار الدولة المصرية بصورتها الواقعية، حيث جميع الأعمال التي كانت تصدر للغرب عن مصر كانت على قدر كبير من الظلم، وكأن مصر مازالت بالعصور الوسطى.

وتابع:" مشروع مارفل أكد لي إني مش أقل من أي مخرج عالمي، وأنا أحسن واحد في العالم مناسب لهذا المشروع".