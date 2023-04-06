الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد دياب: أنا أكثر شخص فى العالم مناسب لـ«مارفل»

المخرج محمد دياب
المخرج محمد دياب

قال المخرج المصري المتميز محمد دياب، إنه عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان يرغب بشدة في الإخراج العالمي وليس المصري، ولكن اكتشف في النهاية أن نجاحه سيبدأ من وطنه في البداية ليعبر بشكل واضح عن شخصيته.

"سوبر هيرو عربي" 

وأكد المخرج محمد دياب، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بعد تفوقه في الكثير من الأعمال المصرية تم عرض عليه بعض الأعمال العالمية في هوليوود، مشيراً إلى أنه لا يقبل أي عمل عالمي أو مصري إلا إذا كان يعلم كل العلم أنه يتماشى مع قدراته وميوله واتجاهاته.

"مارفل"

وأضاف في حديثه، أن مشروع "سوبر هيرو عربي" حرص من خلاله على إظهار الدولة المصرية بصورتها الواقعية، حيث جميع الأعمال التي كانت تصدر للغرب عن مصر كانت على قدر كبير من الظلم، وكأن مصر مازالت بالعصور الوسطى.

وتابع:" مشروع مارفل أكد لي إني مش أقل من أي مخرج عالمي، وأنا أحسن واحد في العالم مناسب لهذا المشروع".

محمد دياب المخرج محمد دياب قناة الناس مشروع مارفل الحياة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

إحالة مسئول بأحد البنوك للمحاكمة لاختلاسه مبلغ تعدى 2 مليون من عهدته

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. وفاة فاطمة والدة سيف

مسلسل "الكبير أوي 7" الحلقة 15.. "جوني" يكتشف حقيقة خيانة هدرس

"المحمية" الحلقة 15.. جد حمزة وفرح يسترد عافيته ويتعرض لتطفل نديم الصياد

"المصريين outdoor" ومجموعة "الفخر" تبرمان اتفاقية تعاون فى مجال التكنولوجيا الحديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟