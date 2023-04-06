الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 15.. أحمد وفيق يدبر خطة جديدة بمساعدة عبير صبري

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

استطاع النجم أحمد وفيق أن يسيطر على مجريات الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جميلة، فهو يجسد دور "هشام" طبيب نساء غيور يحقد على الآخرين، حتى أقرب الأصدقاء، يستغل جمال زوجته في الوصول لأهدافه، شخص وصولي من الدرجة الأولى.

مسلسل جميلة الحلقة 15 

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جميلة، مشهد يجمع بين "هشام" و"نرمين" التي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، والذي تزوجها بالسر، فهي طليقة زياد صديقة ايضًا.

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ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 14 وتوقيت وقنوات عرض الحلقة الـ15

صارح هشام، نرمين، بحقده على زياد زوج جميلة، وكيف كبر هذا الحقد بداخله، في المقابل، طالبت نرمين من هشام، بضرورة عدم إنجاب جميلة حتى لا يكن ليونس ابنها أشقاء من جميلة.

وفي المشهد، خطرت على بال هشام فكرة من أجل تعطيل إنجاب جميلة، قائلًا: “عندي ليكي فكرة بمليار جينة”، فماذا يخبئ هشام لجميلة وزياد، حيث يسعى هشام، طوال حلقات المسلسل إلى إفساد الحياة لصديقه زياد، والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، فدائمًا ما يدبر له المكائد وذلك بمساندة زوجته "شيري" والتي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

مسلسل جميلة من الأعمال المميزة والتي فرضت نفسها منذ اليوم الأول من رمضان 2023، حيث يشارك في العمل ريهام حجاج، النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحًا.

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