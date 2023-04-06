الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من هو والد ريهام حجاج الحقيقي؟.. مسلسل «جميلة» بعد قليل

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أثارت الحلقة  السابقة من مسلسل "جميلة" فضول الجمهور حيث انتهت الحلقة علي مشهد يجمع بين “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، ورجل يدعي أنه والدها.

وأصيبت “جميلة” بالذهول والصدمة بعد سماع كلام الرجل، لتُثار التساؤلات حول شخصية والدها الحقيقي وهل هو صبري عبد المنعم؟.

كما أكدت “شهيرة” والدة جميلة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، الشكوك بعدما حاولت تجنب الرجل، وتذكر بعد المشاهد التي تجمعها مع هذا الرجل.

ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 14 وتوقيت وقنوات عرض الحلقة الـ15

«جميلة» الحلقة 14.. ريهام حجاج تصاب بالذهول بعد ظهور شخص يدّعى أنه والدها

قصة وأبطال مسلسل جميلة:

وتألقت النجمة ريهام حجاج، في تجسيد دور جميلة، السيدة التي تميزت بالذكاء الشديد، والقوة في وقت واحد، حيث تعمد صناع المسلسل في تقديم صورة المرأة المصرية الحقيقة، التي ليست مغلوبة على امرها، السيدة الذكية التي تحب عملها وتتألق فيه أيضًا.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

ويضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

ومع تصاعد الأحداث بمسلسل جميلة، يبحث الكثيرون، عن موعد عرض الحلقة الخامسة عشر من المسلسل، والقنوات الناقلة، فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها في رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحًا.

جميلة مواعيد عرض مسلسل جميلة مسلسلات رمضان 2023 عد عرض مسلسل جميلة الحلقة 15 مسلسل جميلة الحلقة الخامسة عشر مواعيد اعادة مسلسل جميلة القنوات الناقلة لمسلسل جميلة أحداث مسلسل جميلة مواعيد عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جميلة مسلسلات المتحدة شهر الفرحة ريهام حجاج ابطال مسلسل جميلة الحلقة 15 من مسلسل جميلة مسلسل جميلة قصة مسلسل جميلة

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

الرئيس السيسى يشارك فى مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات (صور)

وفاة طالب الطب ثالث ضحايا حادث تصادم فاقوس بالشرقية

مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس

الانتهاء من تحرير 11897 عقد فى منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة بالشرقية

الحلقة 15 من مسلسل "علاقة مشروعة" تتصدر التريند قبل عرضها بساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟

تفاصيل إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.. من المتورط؟