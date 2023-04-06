من هو والد ريهام حجاج الحقيقي؟.. مسلسل «جميلة» بعد قليل

أثارت الحلقة السابقة من مسلسل "جميلة" فضول الجمهور حيث انتهت الحلقة علي مشهد يجمع بين “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، ورجل يدعي أنه والدها.

وأصيبت “جميلة” بالذهول والصدمة بعد سماع كلام الرجل، لتُثار التساؤلات حول شخصية والدها الحقيقي وهل هو صبري عبد المنعم؟.

كما أكدت “شهيرة” والدة جميلة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، الشكوك بعدما حاولت تجنب الرجل، وتذكر بعد المشاهد التي تجمعها مع هذا الرجل.

قصة وأبطال مسلسل جميلة:

وتألقت النجمة ريهام حجاج، في تجسيد دور جميلة، السيدة التي تميزت بالذكاء الشديد، والقوة في وقت واحد، حيث تعمد صناع المسلسل في تقديم صورة المرأة المصرية الحقيقة، التي ليست مغلوبة على امرها، السيدة الذكية التي تحب عملها وتتألق فيه أيضًا.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

ويضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

ومع تصاعد الأحداث بمسلسل جميلة، يبحث الكثيرون، عن موعد عرض الحلقة الخامسة عشر من المسلسل، والقنوات الناقلة، فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها في رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحًا.