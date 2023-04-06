مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15.. "دلال" و"وصيفة" يخبران "جعفر" بخطة "عايدة"

قامت “دلال” التي تجسد دورها النجمة إيمان العاصي حماتها “وصيفة" التي تجسد دورها النجمة هالة صدقي حقيقة خطة “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة" بعد ان قامت بسماعها أثناء حديثها في الهاتف وذلك في الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15

وقامت “وصيفة” و"دلال" بالذهاب إلى "جعفر" الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان داخل محل عمله الذي يمتكله وأثناء جلوسه مع الفنان عصام السقا وقاما باخباره بخطة “عايدة” التي تنوي لها وهي ان تأخذ منه مبلغ من المال ثم تقوم بعد ذلك بتركه وطلب الطلاق منه.

واستقبل “جعفر” الخبر بهدوء تام واخبر والدته “وصيفة” انه من المستحيل أن يسمح لأي شخص بفعل مثل هذا الأمر وقال لها: “اللي ربى خير من اللي اشترى”.

وكانت زينة في الحلقات الأولى من المسلسل تزوجت محمد رمضان بعد ان قامت بطلب الاستلاف منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه ساومها على الزواج منه مقابل إعطاءها المال ووافقت على طلبه دون ارادتها من اجل والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد حتى توفي داخل السجن.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من تأليف واخراج محمد سامي ويعد هذا العمل التعاون الثالث بين “سامي” والنجم محمد رمضان في الأعمال التلفزيونية بعد ان تعاونا من قبل في مسلسلي "الأسطورة" الذي تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من النجم محمد رمضان ، وزينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.