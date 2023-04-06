الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. هكذا قدم محمد لطفي المساعدة لنيللي كريم

نيللي كريم
نيللي كريم

استمرار أحداث مسلسل عملة نادرة الذي يعرض يوميا على مجموعة قنوات “سي بي سي” يوميًا، والمسلسل بطولة نيللي كريم وجمال سليمان، وقدم المشهد الثاني ما عايشته نادرة “نيللي كريم”.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15 

وشهد المشهد الثاني من مسلسل عملة نادرة الحلقة 15 اعتراض رجال شداد "محمد لطفي" على ما يقوم به، كونهم يروون أن شداد يرفع من شأن امرأة عليهم، وشهدت المشهد الثاني من مسلسل عملة نادرة الحلقة 15 نقاش أنس "ندى موسي" وزوجات أشقائها حول ما حدث لنادرة "نيللي كريم".

وظهر رجال شداد داخل نجع عبد الجبار للبحث عن نبيل شقيق نادرة بأمر من شداد، ثم انتقل المشهد لمغارة شداد الذي فرح بوجود نادرة بها معه، وقام بالتغزل بها، وعلقت نادرة: "جبت الكلام الحلو ده منين".

وأوضح شداد لنادرة أنه استطاع أن يصل لها الشهر العقاري من خلال مراقبته للشهر العقاري بعد توقعه أنها ستذهب مع عبد الجبار للشهر العقاري، وقام بإنقاذها بمجرد ذهابها للمكان.

مسلسل عملة نادرة 

يعرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم حكاية امرأة صعيدية تسمى نادرة تحارب من أجل ميراثها بعد وفاة ابنها في ظل عدد من العادات والتقاليد الظالمة التي تحاول أن تأخذ منها حق الوصاية على طفلها وأن تجبرها على الزواج، والعديد من القضايا الشائكة الأخرى التي تظهر ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. يمكن متابعتها من هنا

نيللي كريم تعود من جديد 

من جديد عادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة 

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30.

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ملخص أحداث مسلسل "عملة نادرة" الحلقة 14

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