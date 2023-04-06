تقدم الفنانة نيللي كريم مسلسل “عملة نادرة” ضمن السباق الرمضاني للعام 2023، ويشارك نيللي البطولة جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسي، ومجموعة أخرى من نجوم الفن.

ملخص أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 14

وعرضت الحلقة 14 من مسلسل “عملة نادرة” أمس الأربعاء، على مجموعة قنوات “سي بي سي”.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل “عملة نادرة”، نزاع بين نادرة "نيللي كريم" حيث اندفع نبيل شقيق نادرة على عبدالجبار "جمال سليمان"، حتى يقوم بحماية أخته نادرة بعد أن صفعها عبدالجبار.

وعليه قام مسعود "أحمد عيد" بقتل نبيل دفاعاً عن والده، وتصرخ نادرة باكية على شقيقها نبيل، وينصدم عبدالجبار بما فعله أبنه مسعود بقتل نبيل، ثم يحاول إنقاذه ولكن يتوفي في الطريق أثناء نقله إلى المستشفى.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 14

وقام مسعود بدفن نبيل بالصحراء، بمساعده عبدالجبار، ويبوح عبد الجبار لسكينة "فريدة سيف النصر" بما حدث، حيث انه لم يكن راضيا عن ما فعله أبنه وهو غير راض وتحاول سكينة تخفيف الامر.



وتظهر الفنانة نيللي كريم في حالة حزن شديد على فراق شقيقها “نبيل”.

وتشهد الحلقة ولادة اسراء "مريم الخشت" التى أنجبت فتاة، ويعرض عبدالجبار على نادرة ان تأتى معه لترى ابنها ثم تذهب مع للشهر العقاري للتنازل عن الأرض.



تذهب “نادرة” مع “عبد الجبار” إلى الشهر العقاري للتنازل عن الأرض، ثم يسألها “جرجس” موظف الشهر العقاري هل يرغمك أحد على شي؟، قبل أن يتدخل “عبدالجبار” ويرد عليه.

وتنتهي الحلقة بتوقيع “نادرة” وهي تنظر لـ"عبد الجبار" و “مسعود” و"علاء".



فريق عمل مسلسل عملة نادرة برمضان 2023

يضم مسلسل عملة نادرة فريق عمل كبيرًا من نجوم الفن والبطولة للفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، ويشارك بالعمل الفني أيضا رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رءوف، كريم عبدالعاطي بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن.