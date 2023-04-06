الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصيني يعلن استعداده للتواصل مع نظيره الأوكراني "زيلينسكي"

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، علي استعداده للاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولكن في الوقت المناسب. 

جاء ذلك خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسي فرنسي شارك في المحادثات، أنّ “ماكرون” طلب بإلحاح من “شي” عدم إرسال" أيّ إمدادات عسكرية إلى موسكو.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة له فى بكين، لنظيره الصينى شى جين بينج، إنه يعول عليه فى إعادة روسيا إلى رشدها فى مواجهة أوكرانيا.

وقال “ماكرون” لنظيره الصيني - خلال اجتماع ثنائي رسمي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إن بوسعه الاعتماد على الرئيس الصيني في إقناع روسيا وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن  العلاقات بين الصين وفرنسا حافظت على زخم إيجابي وثابت.

وتابع أن بكين وباريس لديهما القدرة على تجاوز الاختلافات، مشيرا إلى أن العلاقات مع فرنسا تمضي في مسار إيجابي.

وسلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصين، والتي تأتي كمحاولة من باريس لمنع تورط الصين في العملية الروسية في أوكرانيا بشكل كبير ومحاولة لتحييد بكين.

وقالت شبكة "يورنيوز" الأوروبية، إن "ماكرون" وصل إلى بكين، الأربعاء، في محاولة لمنع العملاق الآسيوي من التحول إلى معسكر الحرب في أوكرانيا.

ماكرون الرئيس الصيني فرنسا المحادثات الصين أوكرانيا

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