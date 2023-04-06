«جعفر العمدة» الحلقة 15.. عايدة تهدد وداد وتدعو للصلح بينهما

بدأت الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة المعروض عبر شبكة قنوات DMC بمشهد يجمع بين كل من “عايدة” (زينة) ووداد (جوري بكر) وهى تكشف لها سرها وسبب زيارتها لسجن الرجال.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15

وقالت “عايدة" لـ"وداد": “ليه بتروحي تزوري شوقي فتح الله في السجن، مش ده اللي ضرب جعفر بالنار وفيه خلافات بين عيلتنا وعيلتهم”، وحلت صدمة كبيرة على “وداد” لمعرفتها بهذا الأمر وطلبت منها ان لا تخبر احد بهذا الأمر.

وأثناء حديث “عايدة” جاء “سيد” الذي يسجد دوره الفنان أحمد فهيم ويظهر بدور زوج “وداد” وشقيق “جعفر العمدة” الذي يجسد دوره محمد رمضان وارتجفت “وداد” من الخوف وأخبار “عايدة” له بحقيقة أمرها إلا إنها قامت بالكذب عليه وقالت إنها جاءت لتصالح “وداد” بعد أن حصلت مشاجرة بينهما خلال الحلقات الماضية ولم تخبره بالأمر.

◘ أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة" يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن وهم كل من:

النجمة هالة صدقي، النجم محمد رمضان، الفنانة إيمان العاصي الفنانة منة فضالي.

الفنانة زينة، الفنانة مي كساب، الفنان الشاب أحمد داش، الفنان الأردني منذر رياحنة.

الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم.

الفنان فتوح أحمد، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهري، الفنان أحمد عبد الله.

الفنان إحسان الترك والفنان بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة:

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي ام سي دراما

الساعة 6.15 مساءً

الإعادة الأولى الساعة 1.30 صباحًا.

الإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي ام سي العامة

الساعة 10.15 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 5 صباحًا.

الإعادة الثانية الساعة 9.45 صباحًا.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على منصة واتش ات