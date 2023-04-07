الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في جمعة ختام الصوم.. البابا تواضروس: نحتفل اليوم بعيد البشارة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بآخر أيام الصوم الأربعيني الكبير «جمعة ختام الصوم».

وكان البابا تواضروس الثاني قد وضع تصورا لجمعة ختام الصوم 2023، وذلك بسبب حلوله تزامنًا مع احتفالات الكنيسة بعيد البشارة.

وقال البابا إن عيد البشارة يُسمى عيد الأعياد، وهو معين من قبل الكنيسة كعيد سيدي، وحلوله في يوم جمعة ختام الصوم دفع اللجنة الطقسية بالمجمع المقدس، برئاسة الأنبا بنيامين مُطران المنوفية، ويعاونه الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا انجيلوس الأسقف العام لشبرا الشمالية، والأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية، والقمص تادرس دانيال، والقمص سيداروس عادل، والقمص أبانوب أفا مينا، لعمل ترتيب يوم عيد البشارة وجمعة ختام الصوم هذا العام.

وجاء في ترتيب اليوم أنه سيتم الاحتفال بعيد البشارة، بينما تم قراءة نبوات جمعة ختام الصوم، امس الخميس عقب قراءات نبوات اليوم نفسه الذي هو الخميس الأخير من الصوم الكبير، بينما تصلي الكنيسة صلوات القنديل العام بالنغمة الفرايحي، مؤكدا ان الاحتفال بعيد البشارة امر واجب لان الاحتفال به يوم 29 برمهات يعطي مساحة 9 أشهر بالتمام والكمال على ميلاد المسيح يوم 29 كيهك.

وكان قد قال الأنبا بنيامين، مطران المنوفية في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية، إن عيد البشارة وهو أول الأعياد، أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث التجسد فلولا البشارة وحلول السيد المسيح في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

عبد البشارة عبد البشارة وجمعة ختام الصوم جمعة ختام الصوم وعبد البشارة عيد البشارة عيد البشارة للسيدة العذراء مريم

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