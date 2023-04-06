وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 140 عسكريًا أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إنه تم القضاء على أكثر من 140 عسكريًا من الجانب الآخر فى أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية على محور دونيتسك.

وحسب بيان رسمي، قالت وزارة الدفاع إنه تم تدمير 3 عربات مدرعة ومنصة مدفعية بولندية الصنع ومدفعي هاوتزر ومحطة رادار أمريكية الصنع.

وجاء في بيان الدفاع: "على محور دونيتسك، أسفرت عمليات وحدات تجمع "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، عن القضاء على أكثر من 140 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة وثماني سيارات وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا" و"آكاتسيا" ، و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة رادار مضاد للبطاريات أمريكية الصنع".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية ان نظام كييف قتل عمداً أفراداً من عسكرييه بضربات مدفعية، لإحباط محاولتهم ترك مواقعهم وإعلان الاستسلام أمام القوات الروسية".

ونفذت وحدات من تجمع القوات "الجنوبية" قرب بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية عمليات نشطة؛ للسيطرة على معقل العدو. خلال المعركة، خاطب قائد وحدة من اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية المتمركزة في المعقل، القيادة الروسية عبر مكبرات الصوت، معلناً أن وحدته المكونة من 14 فردًا ألقت السلاح طواعيّة وترغب في الاستسلام".

أضاف البيان "تم القضاء على نحو 20 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع "أكاتسيا" على محور خيرسون، خلال اليوم الماضي".

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، رومان كودريان، إن وحدات المدفعية التابعة لمجموعة (دنيبر) ألحقت أضرارًا نارية أثناء قتال مضاد للبطاريات في إحدى نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للعناصر القومية المتطرفة الأوكرانية.