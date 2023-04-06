الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية فى محافظة جنوب سيناء

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس/ سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والدكتور طارق العربي،  الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس/ سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء في مختلف المجالات، حيث تشمل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك لمشروع الأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل خدمات النقل الذكي، بالإضافة لمناقشة أعمال تنسيق المواقع والاضاءة للميادين، ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة بالمحافظة، فضلا عن منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة، بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة، ومنظومة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وكذا تأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وغيرها من مدن المحافظة.

وكان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والسيد/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة/ مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

 

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