تبون: الجزائر ستنضم إلى تكتل «بيركس» الذى يضم الصين وروسيا قريبًا

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن بلاده تقترب من الانضمام إلى تكتل "بريكس"، الذي يضم روسيا والصين.

وأكد الرئيس تبون فى تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن دول التكتل لا تمانع في نيل الجزائر العضوية الكاملة، وأبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى "بريكس"، كما أن انضمام الجزائر إلى التكتل في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية، وإنما بالقوة الاقتصادية، مشددا على أن الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال تبون إن عقود صادرات الجزائر باستثناء المحروقات للمرة الأولى في 4 عقود تتجاوز 7 مليارات دولار، وأضاف أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلافا للتوقعات.

وعن دور القطاع الخاص في الاقتصاد الجزائري، قال الرئيس تبون، إن القطاع الخاص يستحوذ على 85% من رأس المال الجزائري، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرًا.

وشدد الرئيس الجزائري على أن الجزائر ستواصل سياسة دعم معيشة المواطن، لافتا إلى أن الجزائر رفعت أجور الموظفين 3 مرات رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي.

وتكتل "بريكس" يضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي العام 2006، أنشأت روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها عام 2011 إلى "بريكس".

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الإثنين، باستضافه مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان اجتماع رؤساء دول مجموعة "بريكس" في العام 2024، قناة روسيا اليوم الإخبارية

ووفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، فقد أوعز كذلك الرئيس بوتين بموجب المرسوم بتأسيس لجنة تنظيمية برئاسة مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وسيتوجب على أوشاكوف في غضون شهر اختيار أعضاء اللجنة ووضع خطة عمل خلال فترة رئاسة روسيا لتحالف "بريكس" في العام 2024.