صافرات الإنذار تدوي.. والأمم المتحدة تدعو "لبنان وإسرائيل" لضبط النفس

دعت الأمم المتحدة الجانبين اللبناني والإسرائيلي لضبط النفس خوفًا من تصعيد الأمور بعد أن قصفت لبنان إسرائيل بعشرات الصواريخ، قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، حذرت من التصعيد، بعد أن ردّت على الصواريخ اللبنانية بقصف مواقع إطلاق النيران، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية".

الأمم المتحدة تحذر

القوة التابعة للأمم المتحدة قالت في بيان "الوضع الحالي خطير للغاية، وعلى الطرفان ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد، حيث أكد مسئول دفاعي بالجيش الإسرائيلي لوكالة رويترز أن الجيش الإسرائيلي يقيم الوضع بعد الصواريخ اللبنانية، ومازال حتى الآن يفترض أن فصائل فلسطينية هي من تتحمل مسئولية إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

الفصائل الفلسطينية تتحمل المسئولية

من جانبها، أكدت مصادر أمنية لـ"رويترز" أن الفصائل الفلسطينية التي تستقر في لبنان هي المسئولة عن القصف الصاروخي وليس حزب الله، مضيفة أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اسقطت عدد من الصواريخ التي تم اطلاقها من لبنان، حيث أعلن الإعلام الإسرائيلي أن القبة الحديدية رصدت 30 صاروخًا واعترضت منهم 15 صاروخا فقط، مؤكدة أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في إسرائيل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك قرروا الاجتماع بعد قليل في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لبحث الرد على الصواريخ اللبنانية.