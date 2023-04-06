محافظ أسيوط: إطفاء الانارة بالمصالح الحكومية والشوارع عقب انتهاء العمل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن ترشيد الاستهلاك يتم تنفيذه بكافة مراكز وقرى المحافظة وفقاً لتوجيهات الدولة وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات المرافق والكهرباء.



وأوضح اللواء عصام سعد إلى إتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الهامة التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين دون تهاون أو تقاعس، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذاً للكتاب الدوري رقم (75) الصادر عن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء الحاقاً للكتاب الدوري رقم (141) لسنة 2022 في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الإطار، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز عن ترشيد الاستهلاك واطفاء 55 كشاف بشارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم و30 كشاف بالوحدة المحلية بالعونه بمدخل قرية العونة من الناحية القبلية وعدد 72 كشاف بشارع بين الجناين والنهضة وعدد 16 كشاف بمدخل قرية بويط الغربي وعدد 46 كشاف بطريق مصرف البداري بالوحدة المحلية بالشامية إجمالي عدد 164 كشاف بالمدينة والوحدات المحلية القروية (الشاميه / العونه / بويط) وذلك خلال اليومين الماضيين.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة خالد عويس حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية بجانب متابعة التنفيذ في مراكز الشباب والملاعب ودور العبادة والمرافق الحكومية المختلفة وكذلك الشوارع والميادين بالمركز مع القيام بصيانة الكشافات بأعمدة الإنارة لضمان سلامة المواطنين وذلك بنطاق مركز ومدينة الغنايم ومركز ومدينة صدفا وبالتنسيق بين نواب رئيسي المركزين ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالاشتراك مع هندسة الكهرباء كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بتوجيه مسئولي الكهرباء وفنيين الكهرباء بالوحدات المحلية القروية بالمرور والمتابعة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بقرى المركز.

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