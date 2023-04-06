الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نظام بطولتي إفريقيا للأندية لكرة اليد للرجال والسيدات

كرة اليد رجال
كرة اليد رجال

تُجرى في التاسعة من مساء اليوم الخميس مراسم قرعة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات، في مقر النادي الأهلي، وتقام البطولتان في الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل.

يشارك في البطولة الأفريقية للرجال 10 فرق بعد اعتذار نادي الهلال الليبي، بينما يشارك في البطولة الأفريقية للسيدات 11 فريقا.

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال
الأهلي "مصر"
الزمالك "مصر"
سبورتنج "مصر"
رد ستار "كوت ديفوار"
رجاء أغادير "المغرب"
وداد سمارة "المغرب"
كيركوس "إثيوبيا"
فانز "الكاميرون"
فاب "الكاميرون"
جيه إس كيه "الكونغو الديمقراطية"

نظام البطولة
يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 5 فرق، ويختار الأهلي المجموعة التي يرغب في التواجد بها باعتباره صاحب الضيافة والتنظيم في البطولة ويختار أيضا الفريق الذي سيواجهه في المباراة الافتتاحية.
تلعب الفرق في كل مجموعة الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأربعة الأوائل من المجموعتين إلى دور الثمانية، وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول المجموعة الثانية، ثم يتأهل الفائزون إلى نصف النهائي ثم النهائي.

الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للسيدات
الأهلي "مصر"
سبورتنج "مصر"
هابيتا "كوت ديفوار"
دي جيه إس بي "جمهورية الكونغو"
أوتوهو "جمهورية الكونغو"
بريميرو "أنجولا"
بترو "أنجولا"
اتحاد النواصر "المغرب"
مكنين "تونس"
فانز "الكاميرون"
فاب "الكاميرون"

نظام البطولة
يشارك 11 فريقا، يتم تقسيمها إلى مجموعتين، مجموعة تضم 6 فرق وأخرى تضم 5 فرق، على أن يختار الأهلي المجموعة التي يرغب في التواجد بها باعتباره صاحب الضيافة والتنظيم، ويختار الفريق الذي سيواجهه في المباراة الافتتاحية، ولا تضم المجموعة فريقين من نفس البلد.
تلعب الفرق في كل مجموعة الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأربعة الأوائل من المجموعتين إلى دور الثمانية، وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب، بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول المجموعة الثانية، ثم يتأهل الفائزون إلى نصف النهائي ثم النهائي.

إثيوبيا 8 مايو المقبل الافريقية الافتتاحية البطولة الأفريقية التنظيم

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

شراكة ممتدة.. تعاون جديد بين مصر والسعودية فى مجال التعدين

وضع الموديل سلمى الشيمى على قوائم الممنوعين من السفر

«التضامن»: سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يونيو المقبل

«التضامن» تعلن عن مستندات الحجاج الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بـ 3أحياء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى يبدى استياءه من اقتحام الأقصى